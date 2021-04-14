Шедевральний удар через себе у відеоогляді матчу Челсі – Порту – 0:1
Челсі приймав Порту у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу Челсі – Порту.
Челсі у першому поєдинку здолав Порту з рахунком 2:0, а тому на матч-відповідь вийшов з думками про втримання результату. Команди були дуже обережними і за першу 45-хвилинку не вдарили жодного разу у площину воріт суперника, повторивши "досягнення" Динамо та Ференцвароша у цьому розіграші ЛЧ.
Челсі поступився Порту, але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
По перерві Порту кинув всі сили в атаку, але здобути путівку у півфінал не зумів. Єдиним результативним ударом відзначився Мехді Таремі на 90+4 хвилині. Це справжній шедевр! 1:0 на користь "драконів" у цьому матчі, але 1:2 за сумою двох. Челсі ж у наступній стадії зустрінеться з трімфатором пари Реал – Ліверпуль, який визначиться сьогодні.
Відеоогляд першого тайму:
Відеоогляд другого тайму:
Відео шедеврального гола: