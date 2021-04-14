Челсі у першому поєдинку здолав Порту з рахунком 2:0, а тому на матч-відповідь вийшов з думками про втримання результату. Команди були дуже обережними і за першу 45-хвилинку не вдарили жодного разу у площину воріт суперника, повторивши "досягнення" Динамо та Ференцвароша у цьому розіграші ЛЧ.

Челсі поступився Порту, але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

По перерві Порту кинув всі сили в атаку, але здобути путівку у півфінал не зумів. Єдиним результативним ударом відзначився Мехді Таремі на 90+4 хвилині. Це справжній шедевр! 1:0 на користь "драконів" у цьому матчі, але 1:2 за сумою двох. Челсі ж у наступній стадії зустрінеться з трімфатором пари Реал – Ліверпуль, який визначиться сьогодні.

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму:

Відео шедеврального гола: