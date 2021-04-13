Порту у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів здолав Челсі (1:0), але все одно пропустив лондонців до 1/2 фіналу. Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Челсі у першому поєдинку із Порту здобув впевнену перемогу (0:2), тому саме підопічні Томаса Тухеля вважались фаворитами на вихід у півфінал Ліги чемпіонів.

З перших хвилин матчу "дракони" більше володіли м'ячем та постійно пресингували суперника, однак забити ніяк не вдавалось. Натомість лондонці без проблем оборонялись, ще й зрідка нагадували про себе небезпечними контратаками. Зрештою, команди не завдали жодного удару у площину воріт, і пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другій половині зустрічі "сині" почувалися набагато впевненіше. Вони почали більше атакувати, та вирівняли володіння м'ячем, але також ніяк не могли відкрити рахунок.

Пулішіч, який протягом усієї гри марнував потенційно гольові атаки, вкотре розгубився на останніх хвилинах. Після вкидання ауту Зієш знайшов американця на лінії штрафного, той вискочив на побачення з кіпером, але безхитрісно пробив у Марчесіна.

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Заміни Сержіо Консейсао дали свої плоди лише на останній хвилині компенсованого часу – Нану ювелірно навісив у штрафний майданчик, а Таремі шедевральним ударом через себе спрямував м'яч у сітку – 0:1. Браво!

Однак на загальний результат це не вплинуло. Порту не мав ані сил, ані часу, щоб перевести гру в овертайм. За підсумками двох матчів (2:1), Челсі виходить до півфіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться із переможцем пари Ліверпуль – Реал.

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