"Вчора ми зустрілися, але не для звичних дискусій. Говорив лише я, часом це необхідно. Ми дуже серйозно ставимося до думки гравців і часто беремо її до уваги, але після двох останніх ігор ми визнали за необхідне висловити свою позицію. Це було за зачиненими дверима та в атмосфері, де кожен може прийняти критику. Я почуваюся причетним до такого розвитку подій. Ми не тикаємо пальцями і не шукаємо винних.

Челсі – Реал – 1:3 – відео голів і огляд матчу з хет-триком фантастичного Бензема

Ми з'ясували деякі деталі, бо йдеться не про загальну критику, а про більш конкретні ситуації. Йдеться про довіру до гравців. Я люблю гравців, цей колектив, люблю бути залученим у роботу. Разом ми можемо досягти більшого", – цитує Тухеля Goal.

Додамо, що наступним суперником Челсі стане Саутгемптон. Гостьовий поєдинок розпочнеться завтра о 17:00.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ