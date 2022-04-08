"Вчера мы встретились, но не для привычных дискуссий. Говорил только я, иногда это необходимо. Мы очень серьезно относимся к мнению игроков и часто принимаем его во внимание, но после двух последних игр мы сочли необходимым высказать свою позицию. Это было за закрытой дверью и в атмосфере, где каждый может принять критику. Я чувствую себя причастным к такому развитию событий, мы не тыкаем пальцами и не ищем виновных.

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Мы выяснили некоторые детали, потому что речь идет не об общей критике, а о более конкретных ситуациях. Речь идет о доверии к игрокам. Я люблю игроков, этот коллектив, люблю быть вовлеченным в работу. Вместе мы можем достичь большего", – цитирует Тухеля Goal.

Следующим соперником Челси станет Саутгемптон. Гостевой поединок начнется завтра в 17:00.

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