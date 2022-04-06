"Ліга чемпіонів – неймовірно важкий та вимогливий турнір. Тут постійно доводиться натрапляти на труднощі. Але з іншого боку, це саме те, що ми любимо. Тут доводиться розв'язувати проблеми, але це те, що ми вибрали. Нам це подобається. Ми постійно боремося із випробуваннями. Нам подобається долати труднощі.

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Ми повинні розуміти, що команди такого рівня, з такими талановитими гравцями та досвідом можуть видати особливий матч. Для нас це теж особливий випадок, ми дуже схвильовані. Хочемо довести собі, що багато на що здатні. Це особливе протистояння, і суперник також особливий. Тому ми відчуваємо велике хвилювання.

Думаю, що гра не має нічого спільного з матчем минулого сезону (півфінал Ліги чемпіонів – прим.). Чесно. Я не думав про неї, коли ми готувались, не дивилися минулорічні матчі. Ми не ставимо собі завдання знову комусь щось довести. Ми хочемо реабілітуватися за суботню гру проти Брентфорда (поразка 1:4 в АПЛ – прим.)", – цитує Тухеля сайт УЄФА.

До слова, перший двобій англійської та іспанської команд відбудеться вже сьогодні о 22:00, матч-відповідь запланований на 12 квітня.

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