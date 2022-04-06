"Лига чемпионов – невероятно тяжелый и требовательный турнир. Здесь постоянно приходится наталкиваться на трудности. Но с другой стороны, это именно то, что мы любим. Здесь приходится решать проблемы, но это то, что мы выбрали. Нам это нравится. Мы постоянно боремся с испытаниями, нам нравится преодолевать трудности.

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Мы должны понимать, что команды такого уровня, с такими талантливыми игроками и опытом, могут выдать особый матч. Для нас это тоже особый случай, мы очень взволнованы. Хотим доказать себе, что на многое способны. Это особое противостояние, и соперник тоже особенный. Поэтому мы испытываем большое волнение.

Думаю, что игра не имеет ничего общего с матчем прошлого сезона (полуфинал Лиги чемпионов – прим .). Честно. Я не думал о ней, когда мы готовились, не смотрели прошлогодние матчи. Мы не ставим себе задачу снова кому-то что-то доказать. Мы хотим реабилитироваться за субботнюю игру против Брентфорда (поражение 1:4 – прим .)", – цитирует Тухеля сайт УЕФА .

К слову, первый поединок английской и испанской команд состоится уже сегодня в 22:00, ответный матч запланирован на 12 апреля.