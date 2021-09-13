"Я ніколи не бачив проблеми в тому, щоб замінити Лемпарда після групового етапу та прийняти його роботу. Немає відчуття, що це не мій титул, або що я виграв лише половину Ліги чемпіонів, але я знаю, що Френк відіграв свою роль.

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Я відповідав за фінал і стадію плей-офф, і це була моя команда. Ми не відкидаємо роботу, яку здійснив Френк, але я не думаю, що мені потрібно доводити, що я можу вивести команду з групи. Це не має жодного стосунку до справи. Ми хочемо перемогти знову, але ми повинні визнати, наскільки це складно.

Ми не соромимося казати, що боремося за перемогу в кожному турнірі, і завтра ми будемо битися за 3 очки. Це може здатися нудним, але це так, і завтра ми хочемо добре стартувати, хочемо подивитися, як далеко заведе нас ця подорож. Я сподіваюся, що зможу довести, що можу вести клуб до кінця, і ми почнемо шлях із позитивним настроєм", – цитує німця офіційний сайт пітерців.

До слова, матч Челсі – Зеніт відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок поєдинку о 22:00.

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