"Я никогда не видел проблемы в том, чтобы заменить Лэмпарда после группового этапа и принять его работу. Нет ощущения, что это не мой титул, или что я выиграл только половину Лиги чемпионов, но я знаю, что Фрэнк сыграл свою роль.

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Я отвечал за финал и стадию плей-офф, и это была моя команда. Мы не отрицаем работу, которую проделал Фрэнк, но я не думаю, что мне нужно доказывать, что я могу вывести команду из группы. Это не имеет никакого отношения к делу. Мы хотим победить снова, но мы должны признать, насколько это сложно.

Мы не стесняемся говорить, что боремся за победу в каждом турнире, и завтра мы будем биться за 3 очка. Это может показаться скучным, но это так, и завтра мы хотим хорошо стартовать, хотим посмотреть, как далеко заведет нас это путешествие. Я надеюсь, что смогу доказать, что могу вести клуб до конца, и мы начнем путь с позитивным настроем", – цитирует немца официальный сайт питерцев.

К слову, матч Челси – Зенит состоится во вторник, 14 сентября. Начало поединка в 22:00.

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