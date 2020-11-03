"Від нас залежить, чи зможемо ми докласти зусиль і нав'язати боротьбу. Якщо подивитись на наш список травмованих і тих, хто залишився, то склад не виглядає таємницею. У футболі завжди виступає колектив, і так буде завтра.

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Гра буде повністю відрізнятися від півфіналу минулого року (ПСЖ переміг РБ Лейпциг 3:0 – прим. Футбол 24). Якщо порівняти 11 футболістів завтра з тими, хто був у нас у півфіналі, це не може бути той самий матч. Ми контролювали темп гри в Португалії, але зараз я думаю, що Лейпциг буде захищатись вище, бо вони грають вдома", – цитує Тухеля сайт УЄФА.

Нагадаємо, після двох турів у ПСЖ та РБ Лейпциг по три очки в активі, а лідером групи Н є Манчестер Юнайтед з 6 пунктами.

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