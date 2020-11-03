"От нас зависит, сможем ли мы сделать все и навязать борьбу. Если посмотреть на наш список травмированных и тех, кто остался, то состав не выглядит тайной. В футболе всегда выступает коллектив, и так будет завтра.

Мбаппе, Неймар и еще три звезды ПСЖ пропустят матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг

Игра будет полностью отличаться от полуфинала прошлого года (ПСЖ победил РБ Лейпциг 3: 0 – прим. Футбол 24). Если сравнить 11 футболистов завтра с теми, кто был у нас в полуфинале, это не может быть тот самый матч. Мы контролировали темп игры в Португалии, но сейчас я думаю, что Лейпциг будет защищаться выше, потому что они играют дома", – цитирует Тухеля сайт УЕФА.

Напомним, после двух туров у ПСЖ и РБ Лейпциг по три очка в активе, а лидером группы Н является Манчестер Юнайтед с 6 пунктами.

Реал та Інтер у гонитві за Шахтарем, Ребров складає іспит Ювентусу, шанс для лідерів збірної України – вершки 3 туру ЛЧ