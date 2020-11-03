П'ять футболістів ПСЖ не зіграють у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів з РБ Лейпциг.

Тренерський штаб Томаса Тухеля не зможе розраховувати на допомогу Кліана Мбаппе, Неймар, Мауро Ікарді, Марко Верратті та Юліана Дракслера, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

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Повідомляється, що у Мбаппе м'язовий дискомфорт у правому підколінної сухожиллі, тому він не полетів до Німеччини. Його діагноз буде переглянутий протягом 48 годин.

Неймар продовжує відновлення після травми м'язів, бразилець повернеться на поле після перерви на матчі збірних. В цей же час до команди повинні приєднатися Верратті, Дракслер та Ікарді.

Нагадаємо, що матч РБ Лейпциг – ПСЖ відбудеться в середу, 4 листопада. Стартовий свисток на Ред Булл Арені пролунає о 22:00. Після двох турів в активі команд по 3 очки, а у пасиві – по поразці від Манчестер Юнайтед, який і очолює групу.

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