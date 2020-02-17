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Тухель назвав гравця, здатного самотужки здолати Борусію Д – це не Мбаппе

17 лютого 20:25 882 Читать на русском
Тухель назвав гравця, здатного самотужки здолати Борусію Д – це не Мбаппе
Томас Тухель / Imago

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Томас Тухель поділився очікуваннями від першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії.

 

"Неймар здатен самотужки вирішувати долю матчів. Він додає впевненості одноклубникам і допомагає їм діяти ще винахідливіше.

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Повернення до Дортмунда (Тухель працював із "джмелями" в 2015-2017 рр. – Футбол 24) мене радує, і я буду сповнений особливих почуттів від матчу на колись рідному стадіоні. Але ми повинні бути готові до всього з психологічної точки зору. Ми маємо чудову можливість продемонструвати свою майстерність, показати себе всьому світу", – цитує керманича парижан офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч Борусія Д – ПСЖ відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Сігнал Ідуна Парк. Початок поєдинку о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Томас Тухель Томас Тухель Борусія Дортмунд - ПСЖ Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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