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Тухель назвал игрока, способного самостоятельно одолеть Боруссию Д – это не Мбаппе

20:26 106 Читати українською
Тухель назвал игрока, способного самостоятельно одолеть Боруссию Д – это не Мбаппе
Томас Тухель / Imago

Главный тренер французского Пари Сен-Жермен Томас Тухель поделился ожиданиями от первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

 

"Неймар способен самостоятельно решать судьбу матчей. Он добавляет уверенности одноклубникам и помогает им действовать еще изобретательнее.

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Возвращение в Дортмунд (Тухель работал с "шмелями" в 2015-2017 гг. – Футбол 24) меня радует, и я буду полон особых чувств от матча на некогда родном стадионе. Но мы должны быть готовы ко всему с психологической точки зрения. У нас есть прекрасная возможность продемонстрировать свое мастерство, показать себя всему миру", – цитирует тренера парижан официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Боруссия Д – ПСЖ состоится во вторник, 18 февраля, на Сигнал Идуна Парк. Начало поединка в 22:00.

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Томас Тухель Томас Тухель Боруссия Дортмунд - ПСЖ Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов
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