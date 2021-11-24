"Хотіли зіграти терпляче, але при цьому не заснути. Збиралися підвищувати ритм та інтенсивність. Створювати моменти та забивати дуже важко, але ми створили дуже багато. Чудовий матч та фантастичний результат.

Челсі – Ювентус – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ми зіграли гостріше, ніж у Турині. Ми більше ризикували, чого нам не вистачало у виїзному матчі. У нас був контроль м'яча, але просто контролем ви не можете створити проблеми Ювентусу – потрібні передачі на загострення, потрібен рух без м'яча. Ми були дуже вправні та забили хороші голи", – цитує Тухеля прес-служба УЄФА.

До слова, Челсі набрав 12 очок і гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Ювентус у своєму активі має таку з кількість залікових пунктів. Відтак, долю першого місця групи вони визначать в останньому турі в заочному протистоянні. Лондонці зіграють у гостях із Зенітом, а туринці – вдома з Мальме. За однакової кількості очок першим буде Челсі.

Челсі знищив Ювентус, Ракицький голом вивів Зеніт у Лігу Європи, Севілья закрутила тотальну інтригу у групі G