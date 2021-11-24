"Хотели сыграть терпеливо, но при этом не уснуть. Собирались повышать ритм и интенсивность. Создавать моменты и забивать очень тяжело, но мы создали очень многое. Великолепный матч и фантастический результат.

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Мы сыграли острее, чем в Турине. Мы больше рисковали, чего нам не хватало в выездном матче. У нас был контроль мяча, но просто контролем вы не можете создать проблемы Ювентусу – нужны передачи на обострение, нужно движение без мяча. Мы были очень хороши и забили хорошие голы", – цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

К слову, Челси набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ювентус в своем активе имеет такое количество зачетных пунктов. Следовательно, судьбу первого места группы они определят в последнем туре в заочном противостоянии. Лондонцы сыграют в гостях с Зенитом, а туринцы – дома из Мальме. При одинаковом количестве очков первым будет Челси.

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