Челсі розтрощив Ювентус в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лондонці довели, що поразка в першому матчі цих команд була випадковістю. Підопічні Томаса Тухеля домінували упродовж усього матчу і закономірно здобули перемогу. Туринці не змогли забити навіть гол престижу.

Челсі знищив Ювентус, Ракицький голом вивів Зеніт у Лігу Європи, Севілья закрутила тотальну інтригу у групі G

Тепер у Челсі та Ювентуса по 12 очок, але саме лондонська команда посідає перше місце у квартеті Н за тур до завершення групового етапу.