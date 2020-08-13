Тухель – про драматичну перемогу над Аталантою: Уявіть, як я міг би відсвяткувати, якби у мене були здорові обидві ноги

"Тільки уявіть, як я міг би відсвяткувати, якби у мене були здорові обидві ноги. Можливо, сьогодні ви б побачили мій спринт на 40 метрів. Але сьогодні у клубу день народження – рівно 50 років. Так що ми в жодному разі не забудемо цей день.

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Ми дуже раді бути частиною всього цього. Сторонні люди не знають, наскільки важко досягати подібних цілей, навіть якщо це здається чимось легким для великої команди. Але потрібні великі зусилля. Це серйозний крок вперед для нас.

У мене таке відчуття, що ментальний блок ПСЖ у Лізі чемпіонів залишився в минулому ще після матчу-відповіді з Борусією. Була все та ж історія: "Ми не можемо вийти в чвертьфінал". І ми погано почали перший матч. Потім було багато різних поганих новин, але ми все подолали.

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Зараз було дуже важко готувати команду, тому що не було ігрового ритму через відсутність матчів у Франції. Але я бачив в останні дні рішучість, ентузіазм, зусилля команди, якість тренувань в поєднанні з любов'ю і роботою – все це було на винятковому рівні. На мою думку, перемога була заслуженою, але коли забиваєш так пізно, це ще й удача. Однак я першим визнаю, що тут потрібна удача", – наводить слова Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ перевернув хід гри в чвертьфіналі Ліги чемпіонів з ніг на голову, забивши два голи після 90 хвилини, та здобувши вольову перемогу над Аталантою Маліновського. Суперником парижан стане переможець пари РБ Лейпциг – Атлетіко.

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