Аталанта та ПСЖ зустрічаються в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – ПСЖ на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Аталанта – ПСЖ стартував о 22:00 за Києвом. Поєдинок проходить у Лісабоні на Ештадіу да Луж.

"Це справді може бути Аталанта": Маліновському і Ко пророчать долю історичної сенсації ЛЧ, а Пірло дуже пощастило

Руслан Маліновський залишився в запасі, але його команда відкрила рахунок в середині першого тайму. Маріо Пашаліч ударом з лівої в дотик вразив ворота Кейлора Наваса.

Аталанта – ПСЖ: відео гола Пашаліча