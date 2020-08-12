Аталанта – ПСЖ – відео гола

Світ — 22:16 617
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Син Рівалдо офіційно перейшов у Краковію – бразильця сватали в Динамо
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Динамо отримало пропозицію щодо Супряги – італійці готові викласти майже 10 млнУкраїна — 19:54 6934
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УАФ оголосила регламент і формат Кубка України 2020/21 – Динамо і Шахтар стартують найпізнішеКубок України — 18:10 1812
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Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄЛіга Європи — 17:45 3967
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