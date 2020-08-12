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Аталанта – ПСЖ – відео гола

22:36 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ – відео гола
Аталанта – ПСЖ – відео голів та огляд матчу 12 серпня 2020

Аталанта та ПСЖ зустрічаються в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – ПСЖ на "Футбол 24".

27’ Маріо Пашаліч
 
27’ Маріо Пашаліч

Матч та онлайн-трансляція Аталанта – ПСЖ стартував о 22:00 за Києвом. Поєдинок проходить у Лісабоні на Ештадіу да Луж.

"Це справді може бути Аталанта": Маліновському і Ко пророчать долю історичної сенсації ЛЧ, а Пірло дуже пощастило

Руслан Маліновський залишився в запасі, але його команда відкрила рахунок в середині першого тайму. Маріо Пашаліч ударом з лівої в дотик вразив ворота Кейлора Наваса.

Аталанта – ПСЖ: відео гола Пашаліча

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