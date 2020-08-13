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Гасперіні – про драматичний виліт Аталанти з ЛЧ: Краще б ми пропустили раніше, адже програвати таким чином дуже прикро

08:24 - Читать на русском
Гасперіні – про драматичний виліт Аталанти з ЛЧ: Краще б ми пропустили раніше, адже програвати таким чином дуже прикро
Джан П'єро Гасперіні / ФК Аталанта

Наставник бергамасків Джан П'єро Гасперіні оцінив гру своєї команди у програному матчі 1/4 фіналу ЛЧ проти ПСЖ.

27’ Маріо Пашаліч
 
Маркіньйос 90’
Ерік-Максім Шупо-Мотінг 90+3’
27’ Маріо Пашаліч
90’ Маркіньйос
90+3’ Ерік-Максім Шупо-Мотінг

Нагадаємо, Аталанта завдяки голу Пашаліча втримувала переможний результат майже до фінального свистка, але на останніх хвилинах парижани забили двічі та вирвали путівку в півфінал.

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"Найприкріше, що Аталанта була дуже близькою до півфіналу. Ми встигли повірити, що можемо виграти цей матч. Втім, ми провели чудову кампанію Ліги чемпіонів, постійно вдосконалюючись проти найкращих команд Європи. Я можу лише подякувати хлопцям за все, що вони зробили в цьому сезоні.

ПСЖ має у своєму складі одних із найкращих гравців у світі. Мбаппе та Неймар у певний момент показали свій клас. Прикро програвати таким чином – пропускати наприкінці гри завжди неприємно. Краще б ми пропустили раніше. Вихід у півфінал став би чимось неймовірним для нас, але Аталанта і так провела розкішний сезон. Ми встановили неймовірну планку в сезоні, що завершився", – цитує Гасперіні Football Italia.

У півфіналі суперником ПСЖ стане переможець пари Атлетіко – РБ Лейпциг.

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ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Аталанта - ПСЖ Ліга чемпіонів Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні
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