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Тухель – о драматической победе над Аталантой: Представьте, как я отпраздновал бы, если б у меня были здоровы обе ноги

09:31 - Читати українською
Тухель – о драматической победе над Аталантой: Представьте, как я отпраздновал бы, если б у меня были здоровы обе ноги
Томас Тухель / AFP

Главный тренер ПСЖ Тухель поделился эмоциями от эпической победы над Аталантой в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

27’ Марио Пашалич
 
Маркиньос 90’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+3’
27’ Марио Пашалич
90’ Маркиньос
90+3’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг

"Только представьте, как я мог бы отпраздновать, если бы у меня были здоровы обе ноги. Возможно, сегодня вы бы увидели мой спринт на 40 метров. Но сегодня у клуба день рождения – ровно 50 лет. Так что мы ни в коем случае не забудем этот день.

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Мы очень рады быть частью всего этого. Посторонние люди не знают, насколько трудно достигать подобных целей, даже если это кажется чем-то легким для большой команды. Но нужны большие усилия. Это серьезный шаг вперед для нас.

У меня такое ощущение, что ментальный блок ПСЖ в Лиге чемпионов остался в прошлом еще после ответного матча с Боруссией. Была все та же история: "Мы не можем выйти в четвертьфинал". И мы плохо начали первый матч. Потом было много разных плохих новостей, но мы все преодолели.

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Сейчас было очень трудно готовить команду, потому что не было игрового ритма из-за отсутствия матчей во Франции. Но я видел в последние дни решительность, энтузиазм, усилия команды, качество тренировок в сочетании с любовью и работой – все это было в исключительном уровне. По-моему, победа была заслуженной, но когда забиваешь так поздно, это еще и удача. Однако я первым признаю, что здесь нужна удача", – приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ перевернул ход игры в четвертьфинале Лиги чемпионов с ног на голову, забив два гола после 90 минуты, и одержав волевую победу над Аталантой Малиновского. Соперником парижан станет победитель пары РБ Лейпциг – Атлетико.

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Лига чемпионов Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Томас Томас Тухель
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