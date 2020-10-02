"Нам попались сильные соперники, но тем интереснее будет играть. Также захватывающее противостояние предстоит против Ференцвароша. Сам Ребров отметил в одном из своих интервью, что ему хотелось бы сыграть против нас. У них тоже хорошая команда и нам будет нелегко.

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Да, моя любимая команда после Динамо – Барселона. И сыграть против них – моя мечта с детства. Даже сложно описать, какими будут мои эмоции во время матча с каталонцами. Всегда хотелось сыграть против Месси и Роналду. Это будут воспоминания на всю жизнь.

Возможно Барселона и Ювентус не в лучшей форме сейчас, но не стоит забывать, что это два великих клуба с мастеровитыми футболистами. Мы не говорим, что борьба закончилась, она только начинается. Мы будем стараться сыграть достойно и достигнуть результата любой ценой. Если болельщики вернутся на трибуны, это будет очень хорошо для нас", – цитирует Георгия Цитаишвили официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне попали в группу G, в которой сыграют с туринским Ювентусом, каталонской Барселоной и венгерским Ференцварошем.

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