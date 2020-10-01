"Як на мене, дуже хороший жереб для нас. Два гранди, одні з найкращих команд Європи – Ювентус і Барселона, плюс найкращі гравці сучасності – Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі.

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Це буде великим досвідом як для нашого клубу в цілому, так і для молодих футболістів, які через такі матчі обов'язково отримають величезний поштовх у своєму розвитку. Звичайно, буде важко, але не треба опускати руки, а виходити і грати. Ще один суперник – Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва, з яким теж буде цікаво зустрітися.

Нам необхідно прагнути показувати свою гру у кожному матчі, не треба нікого боятися. Важливо буде дочекатися календаря ігор, і вже виходячи з цього, будувати свою підготовку. Містер детально розбере суперника і добре підготує хлопців до кожного поєдинку – з його величезним досвідом все можливо. Але ми повинні рухатися поступово, крок за кроком. Тим більше, не варто кидатися якимись гучними заявами, а виходити на кожне тренування, на кожен матч, і віддаватися на полі по максимуму", – цитує Вукоєвіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни потрапили до групи G, в якій зіграють з туринським Ювентусом, каталонською Барселоною та угорським Ференцварошем.

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