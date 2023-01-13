Андерлехт завершує перший зимовий трансфер – ним має стати півзахисник Мітьюлланда Андерс Дрейєр, інформує HLN.

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Перехід обійдеться в 4,2 млн євро, а контракт підпишуть на 4,5 роки. Зазначається, що прихід Дрейєра не повинен стати перешкодою трансферу Циганкова, але з українцем не вдалось досягнути домовленості.

Зауважимо, що Циганков провів за Динамо 23 поєдинки в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 6 асистами. Він одягає біло-синю футболку першої команди з 2016 року.

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