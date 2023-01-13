У послугах Циганкова зацікавлені аутсайдер АПЛ Ноттінгем Форест та середняк першості – Брентфорд, стверджує Sportarena.

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Зазначається, що Віктор не проходив медогляд з Динамо та перебуває наразі за кордоном. Раніше повідомлялось, що Циганков покине Київ вже цієї зими, аби "біло-сині" хоч щось заробили на його трансфері.

Брентфорд та Ноттінгем вже не вперше цікавляться українцями – влітку вони намагались підписати Мудрика та Маліновського відповідно. До того ж у складі Брентфорда вже виступає Єгор Ярмолюк.

Зауважимо, що Циганков провів за Динамо 23 поєдинки в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 6 асистами. Він одягає біло-синю футболку першої команди з 2016 року.

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