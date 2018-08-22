Циганик: Впевнений, що Динамо заб'є Аяксу на виїзді

Відомий футбольний коментатор Ігор Циганик дав свій прогноз на матч 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Аяксом та Динамо.

"Буде дуже цікаве протистояння. Динамо показало, що може грати проти команд, які намагаються постійно здійснювати тиск на ворота киян, і достатньо успішно. Команда добре проводить контратаки, терпить, шукає свій шанс і завжди його знаходить. Результати на старті сезону це підтверджують.

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Добре для українців, що це протистояння починається на виїзді. Потрібно забити важливий гол у гостях, і я впевнений, що Динамо вдасться відзначитися в Амстердамі.

З приводу Аякса можу сказати, що це дуже хороша команда. Молодий, як завжди, динамічний та ігристий колектив. Гадаю, Динамо заб’є та буде результативна нічия", – цитує Циганика bookmaker-ratings.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться сьогодні,22 серпня, початок о 22:00.

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