Аякс – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Прес-конференція головного тренера київського Динамо Олександра Хацкевича перед першим матчем раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів з Аяксом.

"У кожної команди своя філософія. У Аякса вже протягом багато років філософія одна – атакуючий футбол, комбінаційний, зі зміною позицій. У нас більше силовий футбол, зі швидким переходом з оборони в атаку, компактна гра, пресинг. І ми використовуємо ті чи інші компоненти гри залежно від ситуації на полі. Те, чого зараз вимагає сучасний футбол. Це і активна гра без м'яча, і активна гра з м'ячем. Тут я нічого нового не скажу. Але в кожної команди є своя філософія.

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У Аякса є досвідчені гравці, є молоді гравці. Є вихованці академії цього клубу. Достатньо технічно оснащені гравці, індивідуально сильні як в тактичному плані, так і в єдиноборствах, добре навчені в усіх компонентах.

Це вже стадія плей-офф, вищий рівень, суперник сильний. Ні ми не обирали, ні нас не обирали. А все покаже завтрашня гра, хто в якому стані та як буде готовий до цієї гри.

Я подивився матчі Аякса і зі Штурмом, і зі Стандартом в кваліфікації Ліги чемпіонів. Ми показували гравцям ці матчі та останній матч Аяксу в чемпіонаті. На чому ми робили акцент щодо гри суперника – це залишиться між нами, в середині команди.

Чи вірю я, що футбол від оборони здатний перемогти атакуючий футбол? Завтра зустрінуться дві різні філософії. Я виходжу з того, які сьогодні в мене футболісти. Вони для мене найкращі. І ми граємо на сильних якостях наших гравців. А який футбол переможе? Ми дізнаємося про це через тиждень.

Легіонери з Бразилії? З нами прилетіли два гравці з Бразилії, яких ми придбали. Їм ще потрібен час. Будуть вони грати завтра чи ні – це буде залежати від того, як складатиметься матч. Всі, які прилетіли, готуються до завтрашньої гри. Завтра я розраховую на всіх гравців", – сказав він на прес-конференції у вівторок в Амстердамі.

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