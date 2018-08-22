Цыганык: Уверен, что Динамо забьет Аяксу на выезде

Известный футбольный комментатор Игорь Цыганык дал свой прогноз на матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Аяксом и Динамо.

"Будет очень интересное противостояние. Динамо показало, что может играть против команд, которые пытаются постоянно оказывать давление на ворота киевлян, и достаточно успешно. Команда хорошо проводит контратаки, терпит, ищет свой шанс и всегда его находит. Результаты на старте сезона это подтверждают.

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Хорошо для украинцев, что это противостояние начинается на выезде. Нужно забить важный гол в гостях, и я уверен, что Динамо удастся отличиться в Амстердаме.

По поводу Аякса могу сказать, что это очень хорошая команда. Молодой, как всегда, динамичный и игристый коллектив. Думаю, Динамо забьет и будет результативная ничья", – цитирует Цыганыка bookmaker-ratings.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится сегодня, 22 августа, начало в 22:00.

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