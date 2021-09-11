Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч пояснив, у чому кращий, а в чому гірший за Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

"Чи не вистачає мені "Золотого м'яча"? Ні. Це "Золотому м'ячу" не вистачає мене. Не знаю, за якими критеріями вирішують, хто отримає нагороду, тому що я не одержимий ідеєю її завоювати.

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Якщо ми говоримо про особисті якості, то Мессі та Роналду нічим не кращі, ніж я. А якщо про трофеї – справді, я не вигравав Лігу чемпіонів. Футболісти залежать від командної гри. Окремий гравець не може досягти успіху, якщо команда не згуртована.

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У глибині душі я переконаний, що я – найкращий у світі. Однак я не думаю, що доречно порівнювати гравців один з одним. Всі грали у своєму поколінні, з різними товаришами по команді... Важко порівнювати. Я думаю, у кожного є своя історія", – цитує Ібрагімовіча Goal з посиланням на FranceFootball.

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