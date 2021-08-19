"Олександра Васильовича вітаю. Можна говорити про зигзаг удачі. Так, як склалося для нього, це якийсь трилер.

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З іншого боку, я думаю, тренер заслужив бути старшим тренером першої національної команди, тому що це нормальний еволюційний шлях. Про всяк випадок хочу нагадати, що Васильович двічі був на чемпіонатах світу. Другий раз він виграв його.

Всі знання, які потрібно застосувати, у нього є. Він якісний фахівець, що володіє характером, який не всім подобається. Але для того, щоб домагатися висот, така людина потрібна.

Головна проблема – створити команду. Є хороший набір футболістів, є хороший тренер зі своїми поглядами на футбол. Я хочу побажати йому удачі", – сказав Головко у програмі УПЛ Online.

Нагадаємо, після відходу зі збірної Андрія Шевченка на початку серпня тривалий час основним кандидатом на заміну вважався Сергій Ребров, якому, однак, не вдалося домовитися про розірвання контракту з Аль-Айном. Як наслідок, виконувачем обов'язків головного тренера збірної України став Олександр Петраков, який готуватиме команду до матчів кваліфікації на ЧС-2022.

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