"Я розглядаю ці два матчі, як поєдинки на виліт. Завдання полягає в тому, щоб здобути більше очок, ніж вони, тому чотирьох нам вистачить. Це було б непогано.

Мбаппе, Неймар і ще три зірки ПСЖ пропустять матч Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг

Тут у нас немає ще 34 турів, щоб компенсувати погані результати. Тиск чиниться, але це привілей. Це означає, що щось серйозне на кону. Якби цього не було, то все виглядало б нудно. Для нас непогано, що Неймара і Мбаппе не буде. Вони видатні гравці і роблять ПСЖ сильнішим. Але й ми були б кращими, якби всі наші гравці були готовими", – цитує Нагельсманна сайт УЄФА.

Нагадаємо, після двох турів у ПСЖ та РБ Лейпциг по три очки в активі, а лідером групи Н є Манчестер Юнайтед з 6 пунктами.

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