"Я рассматриваю эти два матча, как поединки на вылет. Задача состоит в том, чтобы получить больше очков, чем они, потому четырех нам хватит. Это было бы неплохо.

Мбаппе, Неймар и еще три звезды ПСЖ пропустят матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг

Здесь у нас нет еще 34 туров, чтобы компенсировать плохие результаты. Давление сказывается, но это привилегия. Это означает, что что-то серьезное на кону. Если бы этого не было, то все выглядело бы скучно. Для нас неплохо, что Неймара и Мбаппе не будет. Они выдающиеся игроки и делают ПСЖ сильнее. Но и мы были бы лучше, если бы все наши игроки были готовы", – цитирует Нагельсманна сайт УЕФА.

Напомним, после двух туров у ПСЖ и РБ Лейпциг по три очка в активе, а лидером группы Н является Манчестер Юнайтед с 6 пунктами.

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