Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг прокоментував фіаско на полі Челсі та два пропущені голи в компенсований час.

"Ми погано розпочали матч, жахливо захищалися у перших двох голах. Але вже тоді було помітно, що ми домінуємо. МЮ грав розкішно і заслужив перемогу. Не можна віддавати такі поєдинки.

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Питання не у втраті концентрації. Це невезіння. Сумнівний пенальті. Але ми мусимо краще діяти в таких ситуаціях, контролювати суперника. Сьогодні була невдача, але ми стійкі. Епізодами команда показує фантастичну гру. Втім, у футболі головне результат, потрібно його здобувати.

Багато ударів по воротах МЮ? Смішна статистика. Ми четверті за пропущеними голами. Хороший голкіпер, хороша лінія захисту. Нема про що говорити. Гравці повинні виконувати свою роботу, приймати правильні рішення. Ми втратили п'ять очок за п'ять днів. Це неприпустимо", – сказав після гри Тен Хаг.

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Манчестер Юнайтед програв Челсі, пропустивши голи на 10-й та 11-й компенсованих хвилинах. Команда посідає шосте місце в таблиці, відстаючи зони ЛЧ щонайменше на 9 очок. В останніх п'яти турах "дияволи" здобули лише одну перемогу та зазнали трьох поразок.

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