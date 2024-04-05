Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг прокомментировал фиаско на поле Челси и два пропущенных гола в компенсированное время.

"Мы плохо начали матч, ужасно защищались в первых двух голах. Но уже тогда было заметно, что мы доминируем. МЮ играл роскошно и заслужил победу. Нельзя отдавать такие поединки.

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Вопрос не в потере концентрации. Это невезение. Сомнительный пенальти. Но мы должны лучше действовать в таких ситуациях, контролировать соперника. Сегодня была неудача, но мы устойчивы. Эпизодами команда показывает фантастическую игру. Впрочем, в футболе главное результат, нужно его добывать.

Много ударов по воротам МЮ? Смешная статистика. Мы четвертые по пропущенным голам. Хороший голкипер, хорошая линия защиты. Не о чем говорить. Игроки должны выполнять свою работу, принимать правильные решения. Мы потеряли пять очков за пять дней. Это недопустимо", – сказал после игры Тен Хаг.

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Манчестер Юнайтед проиграл Челси, пропустив голы на 10-й и 11-й компенсированных минутах. Команда занимает шестое место в таблице, отставая зоны ЛЧ минимум на 9 очков. В последних пяти турах "дьяволы" одержали лишь одну победу и потерпели три поражения.

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