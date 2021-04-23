"Мене і команду згадали у офіційних вибаченнях клубу, для мене цього достатньо. Як команда, ми повинні зосередитися на своїй справі – на футболі. Так ми і робимо.

Гасперіні відзначив осіб, які вплинули на провал Суперліги – свої компліменти отримав і потенційний тренер Шахтаря

Не можна просто постійно вводити нові турніри. Чудово, що Суперлігу більше не обговорюють, але нова Ліга чемпіонів не надто хороша. УЄФА продемонстрував мені цю ідею, і я сказав, що мені це не подобається – 10 ігор замість 6. Без поняття, як їх розподілити.

Єдині, кого ніколи не питають, – це тренери, гравці та вболівальники. УЄФА не питав нас, Суперліга не питала нас. Все завжди просто: "Грайте більше матчів". Це – неможливо. Найкраще – те, що Суперліга не відбулася", – цитує Клоппа BBC Sport.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу