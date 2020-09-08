"Будемо сподіватися, що у Динамо все вийде. Але АЗ – не порожня команда. Євген Левченко каже, що буде дуже складна гра, втім, ми повинні пройти. Я сподіваюся на це. Нідерландський футбол, як і німецький. Вони чимось схожі. Але це не зірковий Аякс. Я думаю, Києву по зубах цей суперник. Потрібно налаштовуватися на гру і зробити все можливе, щоб пройти в наступний етап.

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Мені складно сказати, чи допоможе досвід Луческу. Вибір складу – це важливо. Коли тренер такий досвідчений, він може внести якісь корективи. Але багато що залежить від футболістів, від лідерів. Луческу на полі не перебуває. Так, тактика, склад – це його. А творці його ідеї – це футболісти, які повинні імпровізувати в рамках того, про що їх просить тренер, і вони повинні зробити результат.

Можливий суперник в наступному раунді? У наш час ми грали з віденською Аустрією. Австрія – це міні-Бундесліга. Вони в такий же футбол грають, такі ж навчені футболісти, дуже суворі, дуже хороші. Але це не топові команди, це – не Манчестер. Я думаю, вони по зубах Києву. Треба налаштовуватися на ці команди, хто б не був. Але спочатку треба вирішити питання з АЗ, а потім думати про всі інші", – резюмував Буряк в коментарі Sport.ua.

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