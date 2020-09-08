"Будем надеяться, что у Динамо все получится. Но АЗ – не пустая команда. Евгений Левченко говорит, что будет очень сложная игра, впрочем, мы должны пройти. Я надеюсь на это. Нидерландский футбол, как и немецкий. Они чем-то похожи. Но это не звездный Аякс. Я думаю, Киеву по зубам этот соперник. Нужно настраиваться на игру и сделать все возможное, чтобы пройти в следующий этап.

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Мне сложно сказать, поможет ли опыт Луческу. Выбор состава – это важно. Когда тренер такой опытный, он может внести какие-то коррективы. Но многое зависит от футболистов, от лидеров. Луческу на поле не находится. Да, тактика, состав – это его. А создатели его идеи – это футболисты, которые должны импровизировать в рамках того, о чем их просит тренер, и они должны сделать результат.

Возможный соперник в следующем раунде? В наше время мы играли с венской Аустрией. Австрия – это мини-Бундеслига. Они в такой же футбол играют, такие же обученные футболисты, очень строгие, очень хорошие. Но это не топовые команды, это – не Манчестер. Я думаю, они по зубам Киеву. Надо настраиваться на эти команды, кто бы ни был. Но сначала надо решить вопрос с АЗ, а потом думать обо всех остальных", – резюмировал Буряк в комментарии Sport.ua.

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