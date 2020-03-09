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"Це не дуель рівних суперників", – Нагельсманн скромно анонсував поєдинок проти Моурінью

21:48 160 Читать на русском
"Це не дуель рівних суперників", – Нагельсманн скромно анонсував поєдинок проти Моурінью
Юліан Нагельсманн / Getty Images

Головний тренер німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Тоттенхема.

 

"Завтра кожен з нас віддасть свій максимум. Ми нечасто граємо проти Тоттенхема в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і маємо шанс вийти далі.

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Це не дуель рівних суперників. Я не дуже багато думаю про те, чим би стала моя перемога над Моурінью. Я думаю про те, як чудово було б пройти Тоттенхем. Як я вже казав, мені далеко до рівня Моурінью. Сумніваюсь, що зумію виграти за кар'єру стільки трофеїв", – цитує Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, завтра, 10 березня, РБ Лейпциг на власному полі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийматиме Тоттенхем. Початок матчу о 22:00. Перша зустріч між командами закінчилась мінімальною перемогою німців 1:0.

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