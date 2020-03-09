toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

"Это не дуэль равных соперников", – Нагельсманн скромно анонсировал поединок против Моуринью

21:48 22 Читати українською
"Это не дуэль равных соперников", – Нагельсманн скромно анонсировал поединок против Моуринью
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Главный тренер немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Тоттенхэма.

 

"Завтра каждый из нас отдаст свой максимум. Мы нечасто играем против Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс пройти дальше.

УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в еврокубках

Это не дуэль равных соперников. Я не очень много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуринью. Я думаю о том, как замечательно было бы пройти Тоттенхэм. Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев", – цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, завтра, 10 марта, РБ Лейпциг на своем поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов будет принимать Тоттенхэм. Начало матча в 22:00. Первая встреча между командами закончилась минимальной победой со счетом немцев 1: 0.

Вольфсбург перед игрой с Шахтером сдержал одного из лидеров Бундеслиги – экс-динамовец мог стать героем

blog_ava
"У Шахтарі я ногою відчиняв двері на дискотеці": він проігнорував Суркіса, а в Росії "блатні" намагалися його втопити
16:00
1646
Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Лига чемпионов РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн Лига чемпионов 2019/20 РБ Лейпциг - Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
33
мин
Эйбар
21:00
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук