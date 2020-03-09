"Это не дуэль равных соперников", – Нагельсманн скромно анонсировал поединок против Моуринью

Главный тренер немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Тоттенхэма.

"Завтра каждый из нас отдаст свой максимум. Мы нечасто играем против Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс пройти дальше.

УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в еврокубках

Это не дуэль равных соперников. Я не очень много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуринью. Я думаю о том, как замечательно было бы пройти Тоттенхэм. Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев", – цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, завтра, 10 марта, РБ Лейпциг на своем поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов будет принимать Тоттенхэм. Начало матча в 22:00. Первая встреча между командами закончилась минимальной победой со счетом немцев 1: 0.

Вольфсбург перед игрой с Шахтером сдержал одного из лидеров Бундеслиги – экс-динамовец мог стать героем