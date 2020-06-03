"Це не буде два тижні": секретар медкомітету УАФ не вірить у швидке повернення інфікованих гравців Карпат на поле

Секретар спортивно-медичного комітету УАФ Максим Бецко прокоментував ситуацію зі спалахом COVID-19 у львівській команді.

"Людина, яка інфікувалась, здатна заразити велику кількість людей навколо себе. Така особливість цього вірусу. Не вдалося уникнути поширення всередині команди тими заходами, які застосовувалися. Але не можна говорити, що хтось у Карпатах був у цьому винний.

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Я б вважав зараз всіх контактними і такими, що перебувають під загрозою того, що всі будуть позитивні. До змагань допускаються лише ті спортсмени, які нормативними документами МОЗ вважаються здоровими, повністю вийшли з захворювання, навіть пройшли реабілітацію. Тому футболісти, які зараз хворіють, повернуться до гри ще не скоро. Це не буде два тижні", – сказав Бецко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, через спалах COVID-19 у Карпатах команда не змогла провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропустять два наступні тури – проти Ворскли та СК Дніпро-1 відповідно.

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