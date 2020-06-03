toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Это не будет две недели": секретарь медкомитету УАФ не верит в скорое возвращение инфицированных игроков Карпат на поле

09:21 14 Читати українською
"Это не будет две недели": секретарь медкомитету УАФ не верит в скорое возвращение инфицированных игроков Карпат на поле
Карпаты / ФК Карпаты

Секретарь спортивно-медицинского комитета УАФ Максим Бецко прокомментировал ситуацию со вспышкой COVID-19 во львовской команде.

"Человек, который инфицировался, способен заразить большое количество людей вокруг себя. Такая особенность этого вируса. Не удалось избежать распространения внутри команды теми мерами, которые применялись. Но нельзя говорить, что кто-то в Карпатах был в этом виноват.

Директор УПЛ признался, грозит ли ситуация в Карпатах срывом чемпионата Украины

Я бы считал сейчас всех контактными и находящимися под угрозой того, что все будут положительные. К соревнованиям допускаются только те спортсмены, которые нормативными документами МОЗ считаются здоровыми, полностью вышли из заболевания, даже прошли реабилитацию. Поэтому футболисты, которые сейчас болеют, вернутся к игре еще не скоро. Это не будет две недели", – сказал Бецко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, из-за вспышки COVID-19 в Карпатах команда не смогла провести поединок 24-го тура против Мариуполя. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропустят два следующих тура – против Ворсклы и СК Днепр-1 соответственно.

"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера Карпат

blog_ava
"Что не так с погодой в этом году": жена Малиновского поделилась шокирующими фото последствий непогоды в Бергамо
09:00
101
Теги
Карпаты Карпаты коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
27
мин
Вердер
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук