"Это не будет две недели": секретарь медкомитету УАФ не верит в скорое возвращение инфицированных игроков Карпат на поле

Секретарь спортивно-медицинского комитета УАФ Максим Бецко прокомментировал ситуацию со вспышкой COVID-19 во львовской команде.

"Человек, который инфицировался, способен заразить большое количество людей вокруг себя. Такая особенность этого вируса. Не удалось избежать распространения внутри команды теми мерами, которые применялись. Но нельзя говорить, что кто-то в Карпатах был в этом виноват.

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Я бы считал сейчас всех контактными и находящимися под угрозой того, что все будут положительные. К соревнованиям допускаются только те спортсмены, которые нормативными документами МОЗ считаются здоровыми, полностью вышли из заболевания, даже прошли реабилитацию. Поэтому футболисты, которые сейчас болеют, вернутся к игре еще не скоро. Это не будет две недели", – сказал Бецко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, из-за вспышки COVID-19 в Карпатах команда не смогла провести поединок 24-го тура против Мариуполя. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропустят два следующих тура – против Ворсклы и СК Днепр-1 соответственно.

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