"Я дуже радий і задоволений, і не лише тим, що це 5:0, а й самою грою. Тим, як ми грали, порозуміння. Цей матч та суботній – найкращі за рівнем за час моєї роботи тут. Так і треба. Є нові гравці, які покращили групу, але загалом ми стали краще. Гордість бачити таку команду. Це найкраща Барселона з того часу, як я тут.

Сотня Лєвандовскі у відеоогляді матчу Барселона – Антверпен – 5:0

У мене є відчуття, що ми граємо в кращий футбол. Сьогодні я дуже щасливий, окрім результату, мені сподобалася наша гра. Позиційна атака була дуже хорошою. Якщо ми дамо їй безперервність, ми зможемо змагатися в Лізі чемпіонів, але говорити про це занадто рано.

Жоау Феліш чудово розуміє свою роль і отримує від неї задоволення. Він адаптувався завдяки індивідуальним якостям, у нього є вроджений талант та інтелект. Він дуже скромний та щасливий", – цитує Marca Хаві.

Нагадаємо, Барселона набрала три бали та перебуває на першій сходинці в групі Н. Наступний матч каталонці проведуть проти Порту 4 жовтня.

Барселона знищила Антверпен, знову забивши 5 голів – чергове шоу Феліша, Лєвандовскі увійшов до клубу Мессі та Роналду