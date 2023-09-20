"Я очень рад и доволен, и не только тем, что это 5:0, но и самой игрой. Тем, как мы играли, взаимопониманием. Этот матч и субботний – лучшие по уровню за время моей работы здесь. Так и надо. Есть новые игроки, которые улучшили группу, но в целом мы стали лучше. Гордость видеть такую команду. Это лучшая Барселона с тех пор, как я здесь.

Сотня Левандовски в видеообзоре матча Барселона – Антверпен – 5:0

У меня есть ощущение, что мы играем в лучший футбол. Сегодня я очень счастлив, кроме результата, мне понравилась наша игра. Позиционная атака была очень хорошей. Если мы дадим ей непрерывность, мы сможем соревноваться в Лиге чемпионов, но говорить об этом слишком рано.

Жоау Фелиш прекрасно понимает свою роль и получает от нее удовольствие. Он адаптировался благодаря индивидуальным качествам, у него есть врожденный талант и интеллект. Он очень скромный и счастливый", – цитирует Marca Хави.

Барселона уничтожила Антверпен, снова забив 5 голов – очередное шоу Фелиша, Левандовски вошел в клуб Месси и Роналду