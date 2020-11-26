"Насправді, я шокований таким рішенням. Нагадує якісь 90-ті. Просто прибрали України з квартету найсильніших збірних. Тим більше, ми пам'ятаємо висловлювання Андрія Шевченка, що у збірної є достатня кількість футболістів. Це рішення – це закулісні ігри. Мені цікаво, як би вирішувалася доля матчу, якби грали збірні Іспанії або Німеччини. І яке рішення вони б прийняли. Потрібно однозначно подавати апеляцію. Матч повинен бути зіграний, все повинно вирішувати за спортивним принципом.

"Раді, що зможемо грати у дивізіоні А Ліги націй": Швейцарія відреагувала на рішення УЄФА

Штаб-квартира УЄФА де знаходиться? У Швейцарії, так? Ось тому такі рішення і приймаються, все сходиться. Не потрібно бути Шерлоком Холмсом чи доктором Ватсоном, щоб зрозуміти, звідки ростуть ноги. Прийняли вигідне для Швейцарії рішення. Я впевнений, що вони нашу збірну не обіграли б. Наша команда зараз входить в топ-когорту найсильніших збірних світу. Тому вони вирішили зайвий раз не ризикувати. Якби вина була нашої команди... А так, прецеденту немає. Тут ситуація форс-мажорна і УЄФА не повинен був приймати таке неправильне рішення", – сказав Федецький для ТК Футбол.

Нагадаємо, 25 листопада УЄФА зарахував Україні технічну поразку у поєдинку Ліги націй зі Швейцарією. Зауважимо, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні.

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