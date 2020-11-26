"На самом деле, я в шоке от такого решения. Напоминает какие-то 90-е. Просто убрали Украину из квартета сильнейших сборных. Тем более, мы помним высказывания Андрея Шевченко, что в сборной есть достаточное количество футболистов. Это решение – это закулисные игры. Мне интересно как бы решалась судьба матча, если бы играли сборные Испании или Германии. И какое решение они бы приняли. Нужно однозначно подавать апелляцию. Матч должен быть сыгран, все должно решать по спортивному принципу.

"Раді, що зможемо грати у дивізіоні А Ліги націй": Швейцарія відреагувала на рішення УЄФА

Штаб-квартира УЕФА где находится? В Швейцарии, да? Вот поэтому такие решения и принимаются, все сходится. Не нужно быть Шерлоком Холмсом или доктором Ватсоном, чтобы понять, откуда растут ноги. Приняли выгодное для Швейцарии решения. Я уверен, что они нашу сборную не обыграли бы. Наша команда сейчас входит в топ-когорту сильнейших сборных мира. Поэтому они решили лишний раз не рисковать. Если бы вина была нашей команды... А так, прецедента нет. Здесь ситуация форс-мажорная и УЕФА не должен был принимать такое неправильное решение", – сказал Федецкий для ТК Футбол.

Напомним, 25 ноября УЕФА засчитал Украине техническое поражение в поединке Лиги наций со Швейцарией. Заметим, УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України