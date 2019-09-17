Борусія Д – Барселона: Ройс не реалізовує пенальті та супермоменти в матчі ЛЧ – шалена перевага Дортмунда

Борусія Дортмунд приймає Барселону в 1-му турі групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Борусія Д – Барселона на "Футбол 24", стартував о 22:00. Матч транслює канал "Футбол 1". Це лише третя дуель суперників за всю історію єврокубків. У Суперкубку УЄФА 1996/97 Барса перемогла вдома 2:0, а у Дортмунді відстояла перевагу (1:1). Каталонці посідають 5-е місце в чемпіонаті Іспанії 2019/20, де ще не вигравали на виїзді – 1 бал на полях Осасуни та Атлетіка. Дортмундці поступаються лише РБ Лейпциг після тих же 4-х турів Бундесліги. Команда Фавра програла Уніон Берлін на виїзді, а в рідних стінах двічі перемагала з різницею у 4 м'ячі.

Борусія Д – Барселона: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Грізманн на 9-й хвилині зіграв занадто холоднокровно у власному штрафному, віддавши пас на екс-форварда Барси. Однак Пако Алькасер вкрай незграбно пробив далеко від воріт. 16-річний Фаті класно розіграв комбінацію через Суареса на Грізманна, та француза встигли заблокувати. Тут же після подачі кутового Піке пробив повз дальню стійку. Найгостріший момент виник на 26-й. Хуммельс створив перевагу Дортмунду на лівому фланзі, обігравши Фаті та пішовши в атаку. Торган Азар отримав від нього пас, розігнав атаку, яку завершував Ройс – тер Штеген встиг перекрити кут обстрілу.

Через кілька хвилин Хуммельс уже замикав подачу партнера зі штрафного. Ройс зробив усе ідеально, а ось Матс ворота перекинув. Ашраф Хакімі, який грає в оренді з Реала, прокинув м'яч повз Альбу, продерся у штрафний і пробив у ближній. Може правий фулбек Борусії і влучніше. Буркі врізався у свого ж Алькасера. Фаті був першим на підбиранні, але удар Ансу заблокували. Лангле привіз, Ройс з Алькасером розіграли, а Санчо бездушно пробив вище. Альба травмувався, і вже на 40-й Жорді замінив Серхі Роберто.

Грізманн помінявся флангами з Фаті. Антуан починав на лівому фланзі, а у другій половині першого тайму перейшов праворуч. У плані позиційного нападу особливих дивідендів це команді Вальверде не дало. Барселона тиснула, контролювала, затискала моментами Борусію в її штрафний. Однак у фінальній третині Хуммельс і компанія завжди встигали підчищати. Єдині моменти, які несли в перші 45 хвилин гостроту, приходили зі стандартів. Дортмунд в атаці виглядав цікавіше. Не дивно, що саме команда Фавра єдиний раз на всіх влучила у площину воріт.

#OJOALDATO - Ansu Fati es el TERCER JUGADOR TITULAR MÁS JOVEN en TODA la historia de la Champions League (16 años y 321 días).



16-086 Celestine Babayaro (Anderlecht)

16-148 Youri Tielemans (Anderlecht)

16-321 ANSU FATI (Barça)

16-326 Anthony Vanden Borre (Anderlecht) pic.twitter.com/DbC3UBqvbY — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 17, 2019

Другий тайм почався дуже жваво. Луїс Суарес продерся ледь не у воротарський, але прошити Буркі не зумів. На 55-й Семеду не впорався з фінтами Санчо і наступив йому на ногу – це очевидний пенальті. Ройс підійшов до 11-метрової позначки і... програв дуель тер Штегену. Мессі на заключні 30 хвилин міняє Фаті, який сьогодні встановив рекорд як наймолодший гравець в єврокубковій історії Барселони (16 років і 321 день), ставши також третім наймолодшим дебютантом Ліги чемпіонів.

Удар за ударом, момент за моментом у Борусії після виходу Мессі. Ройс двічі, Алькасер з кількох метрів – усе не туди. Брандт, який замінив Азара, стріляє в поперечину. Акімі прострілив справа, Алькасер пропустив, але Ройс вкотре відмовився забивати – вище, хоча до воріт було зовсім нічого. Дортмунд грає в Барсу, розриваючи гостей в їхньому штрафному. Ройс програє неначе хокейну дуель тер Штегену – Марк-Андре неймовірний у ближньому бою.