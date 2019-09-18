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Борусія Д – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

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Борусія Д – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу
Борусія Д – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу / твіттер Борусії Д

Борусія Д та Барселона не змогли виявити сильнішого у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Борусія Д – Барселона.

 

Борусія Д та Барселона розійшлись безгольовою нічиєю. В першому таймі команди обмінювались лише напівмоментами, а в другому таймі німці були більш переконливими в атаці.

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Антигероєм зустрічі став Марко Ройс, який нереалізував пенальті і не використав ще кілька вбивчих моментів. Вихід Мессі також не допоміг і команди завершили матч без забитих м'ячів. Таким чином, в групі F всі команди мають по 1 очку.

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Ліга чемпіонів Відеоновини Барселона Барселона Борусія Дортмунд - Барселона Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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