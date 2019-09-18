Борусія Д – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

Ліга чемпіонів — 17 вер 1148
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ЛЧ: Борусія повністю переграла Барселону, але подарувала каталонцям нічию – Мессі провально дебютував у сезоні
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Борусія Д – Барселона: онлайн-трансляція матчу ЛЧЛіга чемпіонів — 17 вер 4023
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Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Луїша КаштруЛіга чемпіонів — 17 вер 1974
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Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Хосепа ГвардіолиЛіга чемпіонів — 17 вер 2234
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Сербія – Україна: команда Шевченка залишиться без підтримки на вирішальний матч відбору до Євро-2020Євро-2020 — 17 вер 24132