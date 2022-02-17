"Дуже невдалий пенальті Мессі. Але Лео грав дуже добре. Я говорю так не тому, що він мій друг. Просто Мессі реально грав дуже круто. Він виглядав дуже добре, був активний. Шкода за пенальті, але таке трапляється з кожним. Він все одно був чудовим.

Незабитий пенальті Мессі та гол Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Реал – 1:0

Французькі журнали та газети знищують його. Це купка засранців. У мене було заплановане інтерв'ю із французьким журналом. Але я відмовився: "Ні, тому що я підтримую Мессі". Тому поки що, до зустрічі. Я злий", – цитує кума Мессі Olé.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ – Реал Ліонель не зумів реалізувати пенальті, і французьке видання L’Équipe поставило аргентинцю найнижчу оцінку (3) серед гравців паризького клубу.

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