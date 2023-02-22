"Мені хотілося дізнатися, на якому вони рівні, і я побачив крихку команду. Більш ніж крихку, і чому? Вони вели 2:0. Це саме той початок, який ти хочеш отримати в матчі з Реалом або з будь-якою іншою командою Європи, але вони не змогли навіть зберегти це. Так, Аліссон помилився, але команда його не врятувала. Тібо Куртуа помилився, і Реал це велика команда, тому вони його врятували.

"Реал карав Ліверпуль за кожну помилку": Хендерсон назвав ключовий чинник, який призвів до поразки

Ліверпуль – крихка команда, і деякі речі необхідно змінити. Я не вважаю, що Юрген Клопп має піти, але деякі гравці більше не показують рівня, необхідного Ліверпулю. Це трапляється і з найкращими, це траплялося зі мною. Це кінець епохи. Ліверпуль грає не дуже добре і багато пропускає. Нам усім подобалося те, що вони робили останнім часом. Це важкий момент, вони пропускають п'ять вдома і їх переграють.

Коли я бачу, як Модріч у його віці отримує м'яч і проривається через центр поля, ніби там взагалі немає гравців, робить пас на Вінісіуса, який віддає на Бензема, а той переграє воротаря, я просто думаю, що цього недостатньо.

Наразі Ліверпуль не дуже хороший. Їм потрібно переосмислити ситуацію та не втрачати голову до кінця сезону", – висловив свою думку Анрі під час шоу на CBS Sports Golazo

Реал знищив Ліверпуль на Енфілді – епічні фейли кіперів, Вінісіус розриває, Бензема став головним "катом" мерсисайдців