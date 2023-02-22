"Мне хотелось узнать, на каком они уровне, и я увидел хрупкую команду. Более чем хрупкую, и почему? Они вели 2:0. Это именно то начало, которое ты хочешь получить в матче с Реалом или с любой другой командой Европы, но они даже не сумели это сберечь. Да, Алиссон ошибся, но команда его не спасла. Тибо Куртуа ошибся, и Реал это большая команда, поэтому они его спасли.

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Ливерпуль – хрупкая команда и некоторые вещи необходимо изменить. Я не считаю, что Юрген Клопп должен уйти, но некоторые игроки больше не показывают уровень, необходимый Ливерпулю. Это случается и с лучшими, это случалось со мной. Это конец эпохи. Ливерпуль играет не очень хорошо и многое пропускает. Нам всем нравилось то, что они делали в последнее время. Это трудный момент, они пропускают пять дома и их переигрывают.

Когда я вижу, как Модрич в его возрасте получает мяч и прорывается через центр поля, будто там вообще нет игроков, делает пас на Винисиуса, который отдает Бензему, а тот переигрывает вратаря, я просто думаю, что этого недостаточно.

Сейчас Ливерпуль не очень хорош. Им нужно переосмыслить ситуацию и не терять голову до конца сезона", – высказал свое мнение Анри во время шоу на CBS Sports Golazo

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