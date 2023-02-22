"Важко підбивати підсумки одразу після такої гри. Більшість першого тайму ми грали добре, і нам не пощастило, що ми пішли на перерву за за рівного рахунку. Ми припустилися занадто багатьох помилок. Сьогодні Реал карав нас за кожну з них.

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Ми все ж таки добре провели перший тайм. Ми були на висоті та створили кілька гарних моментів. Був добрий шанс за рахунку 2:0, але м'яч винесли майже з лінії. Якби там був гол, це стало б важливим моментом.

Другий гол у наші ворота, ясна річ, був наслідком помилки. Третій гол нас засмутив, і саме тоді наша гра розклеїлася", – розповів капітан Ліверпуля на прес-конференції після матчу.

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